Pleegouders die in de fout gaan, mogen nooit meer kind opvangen

De Kamer nam dinsdag ruim twintig moties van verschillende partijen aan om de kwetsbare pleegkinderen beter te beschermen tegen misstanden in het gezin waarin ze zijn geplaatst. De meeste verzoeken die de partijen neerleggen bij het kabinet, komen erop neer de huidige procedures in de pleegzorg te verbeteren, aan te vullen en het toezicht te intensiveren. Het kabinet zegde vorige week in een debat over de kwestie al toe pleegouders strenger en vaker te willen doorlichten.

Aanleiding is de langdurige mishandeling van een pleegmeisje uit Vlaardingen. Het destijds 10-jarige meisje was zo ernstig toegetakeld dat ze de rest van haar leven zorg nodig zal hebben. In het bewuste gezin waren al eerder pleegkinderen geplaatst, die ook waren mishandeld en weggehaald. De pleegouders worden onder meer verdacht van ernstige mishandeling en poging doodslag. Het meisje was na een noodkreet van haar in de supermarkt naar de politie gebracht, maar agenten brachten haar terug nadat de jeugdbeschermingsorganisatie William Schrikker Stichting had gezegd dat het meisje weer terug kon naar het gezin. De politiemensen kregen te horen dat het meisje eerder zulke verhalen had verzonnen.

De Kamer wil dan ook dat een kind echt wordt gehoord. Professionals moeten daarop beter worden getraind. Verder moeten er controlebezoeken komen, waarbij pleegkinderen altijd alleen worden gesproken. Meldingen over onveiligheid bij een gezin moeten sowieso beter worden gebundeld en gedeeld met instanties. Pleegouders zouden ook verplicht moeten worden om scholing en opleidingen te volgen, vindt de Kamer. De Vlaardingse pleegouders weigerden dat.

Ook moet het kabinet het jeugdbeschermingsstelsel verbeteren, omdat de overheid verantwoordelijkheid draagt voor een kind dat uit huis wordt geplaatst.