Brede steun EU-ministers voor versoepeling defensie-uitgaven

De EU-ministers van Financiën hebben „brede steun” uitgesproken voor het voorstel van de Europese Commissie om de nationale begrotingsregels tijdelijk, vier jaar, te versoepelen zodat lidstaten extra in defensie kunnen investeren. Dat zei Eurocommissaris Valdis Dombrovskis (Economie) dinsdag na afloop van een vergadering met de EU-ministers van Financiën. Er was geen steun om die termijn op te rekken naar tien jaar, zoals Duitsland wilde. Onder andere Nederland is daartegen.