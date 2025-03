Kamer stemt alsnog tegen Europees herbewapeningsplan

De motie werd vorige week woensdag ingediend tijdens het debat met premier Dick Schoof over de Europese top. Er werd een dag later over gestemd, maar toen zat indiener Joost Eerdmans (JA21) vast in de file en staakten de stemmen. Daarom mochten de Kamerleden zich er dinsdag opnieuw over uitspreken. Bij een hoofdelijke stemming waren 73 Kamerleden voor (waaronder PVV, BBB en NSC) en 71 tegen.

Pieter Omtzigt van NSC kan zich vinden in de motie omdat hij „fundamenteel” tegen eurobonds is en tegen versoepeling van de Europese begrotingsregels. Volgens tegenstander Jesse Klaver (GroenLinks-PvdA) zijn het exceptionele tijden en moet het nu niet draaien om partijpolitiek. D66’er Rob Jetten waarschuwde vooraf dat Schoof in de EU „in zijn hemd” staat als de Kamer zich achter de motie schaart.

PVV-leider Geert Wilders zei voorafgaand aan de stemmingen dat als een Kamermeerderheid tegen herbewapening stemt, Schoof hiermee terug moet naar Brussel. „Zo hoort het in een democratie.” Op de vraag of de minister-president voor zijn beurt heeft gesproken in Brussel, antwoordde Wilders: „Er lag nog geen uitspraak van de Kamer, dus dat is een risico dat hij loopt.” Volgens Wilders moet hij als de Kamer vervolgens iets anders besluit, zich daar wel toe verhouden.

De VVD wil niet terugkomen op de steun die premier Dick Schoof vorige week op de top in Brussel heeft uitgesproken. Dat zou „onverantwoord” zijn en zou Nederland in de EU „buitenspel” zetten”, aldus VVD’er Eric van der Burg.

„Het is onbestaanbaar dat Nederland zichzelf zo isoleert via de Kamer”, vindt Frans Timmermans (GroenLinks-PvdA). „Drie van de vier coalitiepartijen hebben de minister-president onder de bus gegooid vandaag”, zei hij verwijzend naar PVV, NSC en BBB. CDA-leider Henri Bontenbal sloot zich daarbij aan. „Ik vind dat we de premier niet met een duidelijke boodschap naar Europa sturen.”

De Europese Commissie werkt de herbewapeningsplannen op dit moment verder uit. Daarover kan de Kamer zich later nog uitspreken, aldus het kabinet.