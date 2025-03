De politie heeft niet bekendgemaakt wie de man is of wat zijn rol precies is geweest in de aanvaring. Hij zit vast en het onderzoek loopt, zo staat in een verklaring. Ook de toedracht wordt nog onderzocht. Het vermiste bemanningslid is waarschijnlijk overleden, zei de Britse onderminister voor Transport Mike Kane eerder op dinsdag in het Lagerhuis.

De zoektocht naar de vermiste opvarende werd maandagavond gestaakt. Het vrachtschip Solong botste maandagochtend tegen de tanker Stena Immaculate, die ongeveer 20 kilometer voor de kust van het Britse Hull voor anker lag. Daarna brak op beide schepen brand uit. De Britse kustwacht bracht 36 bemanningsleden in veiligheid.

Kane vertelde in het Lagerhuis ook dat het „onwaarschijnlijk” is dat het schip Solong blijft drijven. Het vrachtschip vervoerde in tegenstelling tot eerdere berichten geen containers met giftig natriumcyanide, aldus de eigenaar. Wat er wel aan boord was, is nog niet duidelijk. De Stena Immaculate vervoerde kerosine voor het Amerikaanse leger.