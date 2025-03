Carol Hunt (61) en dochters Louise (25) en Hannah (28) werden in juli 2024 gedood in hun woning in Bushey, een plaatsje ten noordwesten van Londen. Clifford stak eerst de moeder van het gezin dood en gebruikte daarna een kruisboog om de zussen, die daarna een voor een thuiskwamen, te doden. Hij is ook schuldig bevonden aan het vastbinden en verkrachten van zijn ex Louise, voorafgaand aan haar dood. Zij had de relatie enkele weken daarvoor beëindigd.

De rechter sprak het vonnis uit zonder dat Clifford erbij was. Hij weigerde de zitting in de rechtbank in Cambridge bij te wonen. „Het bewijs dat ik heb gehoord, toont aan dat u een jaloerse man bent, doordrenkt van zelfmedelijden. Een man die vrouwen met totale minachting behandelt”, zei de rechter in zijn uitspraak.