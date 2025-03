Het VK blijft in gesprek met de Verenigde Staten om een vrijstelling te verkrijgen, voegde de functionaris eraan toe. Vanaf woensdag geldt een tarief van 25 procent op al het aluminium en staal dat de VS binnenkomt. Voor Canada is dat percentage verdubbeld. President Donald Trump wil met het invoeren van de tarieven de Amerikaanse staal- en aluminiumindustrie aanjagen.

Een woordvoerder van de Britse premier Keir Starmer zei maandag dat het VK en de VS een sterke economische relatie hebben die „gebaseerd is op eerlijke en gebalanceerde, wederzijdse handel.”

Trump zei tijdens een bezoek van Starmer aan het Witte Huis vorige maand dat zijn regering en het VK een handelsovereenkomst zouden sluiten die zou kunnen helpen de Amerikaanse heffingen te vermijden. De Britse handelsminister Jonathan Reynolds pleitte in een recent gesprek met de Amerikaanse minister van Handel, Howard Lutnick, voor een Britse vrijstelling van de tarieven.

Volgens Britse overheidsgegevens vertegenwoordigen de VS ongeveer 5 procent van de Britse staalexport en 6 procent van de aluminiumexport. Volgens de industriële organisatie UK Steel zou de invoering van Amerikaanse heffingen „een verwoestende klap voor onze industrie” zijn.