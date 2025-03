Dutertes advocaat Martin Delgra heeft een foto verspreid waarop een toestel te zien is waar zijn cliënt in zou zitten. Uit openbare vluchtgegevens blijkt dat dat toestel morgenochtend vroeg in Rotterdam wordt verwacht. De luchthaven bevestigt dat dit vliegtuig vanuit Manilla vertrekt en rond 07.00 uur in Nederland verwacht wordt, maar zegt niet te weten of Duterte inderdaad aan boord zit.

Duterte wordt door het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag gezocht voor moord, een misdaad tegen de menselijkheid. De beschuldigingen houden verband met zijn strijd tegen drugs, die aan tienduizenden mensen het leven heeft gekost.