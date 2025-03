Volgens Trump is dit een reactie op de importheffing van 25 procent die de Canadese provincie Ontario heeft aangekondigd op elektriciteit die naar de Verenigde Staten gaat. Ook wil Trump dat Canada andere heffingen op bijvoorbeeld Amerikaanse zuivelproducten laat vallen.

Trump dreigt ook met het verhogen van de tarieven op auto’s die de VS binnenkomen. „Dit zal uiteindelijk de auto-industrie in Canada permanent platleggen. Die auto’s kunnen gemakkelijk in de VS worden gemaakt”, schrijft de Amerikaanse president. „Het enige logische is dat Canada onze gekoesterde 51e staat wordt.”