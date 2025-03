Overleden

Ds. W. Steenbergen (CGK)

Ds. W. Steenbergen, emeritus predikant binnen de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK), is vrijdag op 91-jarige leeftijd overleden.

Wiendelt Steenbergen werd geboren op 23 februari 1934 in Zwolle. Hij studeerde theologie in Apeldoorn en aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. In 1958 werd hij predikant in Meppel. Daarna stond hij in Eindhoven (1965), Groningen (1973), Den Haag-Rijswijk (1982) en Den Bosch (1991). Ds. Steenbergen ging in 1999 met emeritaat.

Emeritus bisschop Bär

Ronald Philippe Bär, emeritus bisschop van Rotterdam, is zaterdag op 96-jarige leeftijd overleden in Teteringen (Noord-Brabant), zo heeft het bisdom Rotterdam bekendgemaakt. Bär was ook onder meer emeritus bisschop van het Militair Ordinariaat.

Bär werd geboren in Manado, op Celebes, het huidige Sulawesi, in het toenmalige Nederlands-Indië. In 1954 trad hij in in het benedictijner klooster van Chevetogne en kreeg de kloosternaam Philippe. Zijn professie deed hij op 29 december 1955. Daarna werd Bär benoemd tot hulpbisschop van bisschop Simonis in het bisdom Rotterdam.

Emeritus bisschop Bär in 1996. beeld ANP

Hij werd op 20 maart 1982 tot bisschop gewijd en op 22 november van dat jaar benoemd tot bisschop van het Militair Ordinariaat. Toen Simonis werd benoemd tot aartsbisschop van Utrecht volgde Bär hem op 19 oktober 1983 op als bisschop van Rotterdam. Op 13 maart 1993 ging hij met emeritaat.

Na zijn emeritaat woonde Bär in het klooster van de benedictijnen in het Belgische Chevetogne. Sinds 2020 woonde hij in het verzorgingshuis Park Zuiderhout, op het terrein van het Missiehuis Sint-Franciscus Xaverius in Teteringen.

Bär was de derde bisschop van het bisdom Rotterdam. Zijn wapenspreuk was: ”Christo et Ecclesiae” (Voor Christus en de Kerk).

In 2011 oordeelde de commissie-Deetman, die onderzoek deed naar seksueel misbruik binnen de Rooms-Katholieke Kerk, dat Bär als bisschop van Rotterdam te weinig maatregelen nam om misbruik door priesters tegen te gaan. Zijn vertrek als bisschop in 1993 was abrupt en onverwacht en de reden ervoor is nooit duidelijk geworden.

Uitzending

Fam. Boone

De familie Boone stopt deze maand na ruim tien jaar met Bijbelvertaalwerk in Papoea-Nieuw-Guinea. Dat meldt de website van de hervormde gemeente in Barneveld.

Job en Margret Boone woonden en werkten namens Wycliffe Bijbelvertalers in de hooglanden van Papoea-Nieuw-Guinea. Job gaf leiding aan een vertaalproject van ruim twintig mensen vanuit vijf taalgroepen. Zij werken aan de vertaling van het Oude Testament. In het verleden waren deze vertalers betrokken bij de vertaling van het Nieuwe Testament in hun moedertaal. „Deze vijf taalgroepen liggen afgelegen in de bush waardoor ze moeilijk bereikbaar zijn.”

Margret begeleidde collega’s met diverse problemen, zoals mentale gezondheid, rouw en verliesverwerking.