Tesla toont voorzichtig herstel op Wall Street na koersval

Economie

Tesla toonde dinsdag wat herstel op de aandelenbeurzen in New York, na de forse koersval van een dag eerder. Het aandeel van de elektrische autofabrikant won ruim 3 procent in de vroege handel op Wall Street. Maandag kelderde Tesla nog meer dan 15 procent. Dat was het grootste dagverlies sinds 2020. Tesla raakte dit jaar al ongeveer 45 procent aan beurswaarde kwijt, door zorgen dat de importheffingen van Trump een wereldwijde handelsoorlog zullen veroorzaken. Ook vrezen beleggers dat de politieke acties van topman Elon Musk schade toebrengen aan de reputatie van Tesla.