Rookontwikkeling bij lekkende kerosinetanker ‘sterk verminderd’

De Solong, die onderweg was naar Rotterdam, botste maandagochtend op de Stena Immaculate, die daar voor anker lag. Daarna brak op beide schepen brand uit. De Solong was daarna gaan drijven. Een bemanningslid van de tanker zei dat het vrachtschip „vanuit het niets” op hen botste. In de tanker zat 50.000 ton kerosine.

„Wat er uitgelekt is, lijkt te zijn verdampt of verbrand. Dat is het voordeel van kerosine, het is heel licht vergeleken met zware stookolie. Stookolie verdampt niet en verbrandt ook niet goed dus dat komt uiteindelijk op een strand terecht. Het voordeel is dus dat er weinig kerosine in het milieu is terechtgekomen”, aldus de woordvoerder van Boskalis.

„We doen nu metingen naar dampen in de lucht en temperatuurmetingen om vast te stellen of zich in het schip nog eventuele brandhaarden bevinden. Pas als we zeker zijn dat het verantwoord is gaan we kijken hoe we de lading eruit kunnen halen. We zien dat het schip rondom flink heet is geweest”, vervolgt hij.

Het is nog niet duidelijk waar de Stena Immaculate straks heen gesleept wordt. Ook is het te vroeg om te zeggen wanneer de berging wordt afgerond. „Dat kan deze week zijn, maar kan ook volgende week zijn. Er is ook geen haast, het schip ligt lekker verankerd.”