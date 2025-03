Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk hebben de bijeenkomst belegd. Ze leiden de ‘coalitie van bereidwillige landen’ die Oekraïne van ‘veiligheidsgaranties’ moet voorzien. Met troepen, vliegtuigen en schepen die het luchtruim en de Zwarte Zee bewaken, willen ze Rusland ervan weerhouden na een eventuele adempauze Oekraïne weer aan te vallen.

Het aanvankelijke twintigtal deelnemende landen is flink gegroeid. Ook niet-Europese landen als Australië zijn aangesloten. Een sterke bondgenoot als Turkije schoof al eerder aan. Ook het Russisch-gezinde Hongarije en medestander Slowakije, die geregeld partij tegen Oekraïne kiezen, praten mee in Parijs.

Het overleg van commandanten der strijdkrachten van dinsdag is „een volgende stap”, zei premier Dick Schoof eerder. Militaire planners, ook van Nederland, zijn al langer in gesprek over welke veiligheidsgaranties mogelijk zijn.

De Amerikaanse legerchef is er niet bij, maar de bijeenkomst vindt plaats „in verbondenheid met de VS”, benadrukt Frankrijk. De Verenigde Staten hebben gezegd dat zij niet van plan te zijn deel te nemen en dat het op Europese landen en hun bondgenoten aankomt. Europa werkt sindsdien haastig aan plannen, ook in de hoop zo mee te kunnen doen aan de vredesbesprekingen tussen de VS, Rusland en Oekraïne. Het treffen in Parijs is volgens de Fransen „een beslissend moment” voor Europa om invloed te krijgen.

De besprekingen draaien „om het opstellen van opties voor de samenstelling, stationering en operationele vermogens van een multinationale troepenmacht”, laat de Franse generaal Thierry Burkhard weten. Het overleg is nog wel „verkennend en aftastend”, benadrukte de woordvoerder van de Nederlandse generaal Onno Eichelsheim vooraf.