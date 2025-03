„In een gewrapte of gespoten keuken kunnen klanten hun eigenheid kwijt”

Wat houdt duurzaamheid in bij keukens spuiten? Heskens junior: „Wij voorkomen dat mensen een nieuwe keuken moeten aanschaffen, terwijl de bestaande nog van goede kwaliteit is. Je doet daar dus veel langer mee.”

De wortels van het familiebedrijf liggen bij Hans Heskens (62), de vader van Michael. Hans werkte in zijn jonge jaren in het autoschadeherstel en deed daar ervaring op in de spuiterij. In 2009 begon hij een eigen meubel- en interieurspuiterij. In 2018 stapte hij volledig over op keukens. Op dit moment leven er drie gezinnen van het bedrijf. Die van vader Hans en van de tweelingbroers Michael en Roy.

De klant kan het hele proces uit handen geven. Met een bestelbus rijdt een medewerker naar het huis. De keukenfronten en -lades worden gedemonteerd en vervoerd naar de spuiterij. Daar krijgt de keuken een grondige voorbereiding. Aanwezige folie wordt verwijderd met een speciale föhn. De keuken wordt gespoten in de door de klant gekozen kleur lak.

De keuken wordt gespoten in de door de klant gekozen kleur. beeld Erald van der Aa

De klant kan ook kiezen voor interieurfolie in plaats van lak. Het aanbrengen daarvan heet wrappen. Interieurfolies zijn er in veel varianten, zoals houtlook en betonlook. Aanrechtbladen worden vaak met een marmerlook gewrapt. Daarna rijdt de monteur weer naar de klant toe om de keuken in elkaar te zetten.

„We willen dat de mensen onze manier van werken beleven” Michael Heskens, directeur Keukens-spuiten.nl

Behalve in Roosendaal worden ook in Vianen en Eindhoven keukens gespoten. De klanten komen uit heel Nederland. Heskens: „We hebben 24 mensen in dienst; dat is zes keer meer dan in 2018.”

Ondanks de krapte op de arbeidsmarkt lukt het goed om personeel te werven. Volgens Heskens is de variatie in werkzaamheden aanlokkelijk. De buitendienst bijvoorbeeld demonteert niet alleen, maar schildert ook de vaste onderdelen die niet meegaan naar de spuiterij. De werknemers krijgen een interne opleiding.

Bedrijven als Keukens-spuiten.nl schieten als paddenstoelen uit de grond. Volgens de oprichter zijn er in Nederland ongeveer twintig vergelijkbare bedrijven actief. Deze concurrentie vindt Heskens niet erg. „Er is werk genoeg en we behoren met een omzet van 2,5 miljoen euro tot de marktleiders. Alleen al in Roosendaal behandelen we tien keukens per week.”

Hoe gaat het bedrijf met zijn klanten om? „Voor een klant die bij ons aanklopt, nemen we alle tijd. We laten die langskomen en bespreken de mogelijkheden: spuiten of wrappen. We geven een plankje in handen en laten het verschil zien. Bij spuiten ziet de klant hoe verflagen op een kaal plankje opgebouwd zijn. En we laten ook het resultaat van wrappen zien. Daarna lopen we met onze klant door het bedrijf. Hij of zij ziet de verrijdbare rekken per klant, het spuitproces en het droogproces. We willen dat de mensen onze manier van werken beleven.”

Heskens is positief over de toekomst. Hij merkt dat ook mensen met hogere inkomens tot de klanten behoren. Volgens hem is er een trend naar personalisatie. „Keukens uit een showroom zijn min of meer standaard. In een gewrapte of gespoten keuken kunnen klanten meer hun eigenheid kwijt. Ze willen een uniek kookvertrek.”