Mogelijk volgende maand actie ziekenhuizen na klappen cao-overleg

Hoe de acties er precies uitzien, zegt hij nog niet. „Staken in de zorg kan niet, noodzakelijke zorg moet altijd doorgang vinden. Het zwaarste middel dat we hebben is werken volgens een zondagsrooster. Dan gaan geplande operaties niet door. Dat heeft behoorlijke impact”, aldus Veldt. Zo’n actie moet in overleg met de ziekenhuizen worden geregeld.

CNV hoopt dat de acties niet door hoeven te gaan. Veldt: „We hopen natuurlijk dat werkgevers zich achter de oren krabben, dat ze zich afvragen: laten we dit gebeuren of gaan we toch nog een keer in gesprek? Als het zonder acties kan doen we het liever zonder. Maar we doen dit niet zomaar.”

De vakbonden hadden vrijdagavond laten weten dat de onderhandelingen waren vastgelopen. Ze willen onder meer een loonsverhoging van 7 procent. Daarnaast willen ze onder meer een betere onregelmatigheidstoeslag, een hogere stagevergoeding en rustperiodes na oproep in bereikbaarheidsdienst.

De overkoepelende Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen vindt de eisen van de bonden „te omvangrijk, niet realistisch en onbetaalbaar”. De werkgevers boden onder meer een loonsverhoging van 6 procent in twee jaar, een hogere reiskostenvergoeding en een hardere aanpak van agressie tegen medewerkers.

Volgens Veldt zijn er sinds het klappen van het overleg „geen stappen genomen richting hervatten. Wij vinden dat we uitonderhandeld zijn, omdat zij niet willen bewegen”.