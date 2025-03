Zuid-Holland stemt in met plannen bouw 250.000 woningen tot 2032

„Dit is goed nieuws voor de vele mensen die op zoek zijn naar een woning”, zegt gedeputeerde Anne Koning (GroenLinks-PvdA). „Tegelijkertijd geldt dat je in plannen niet kunt wonen. Het is nu zaak dat de woningen ook echt worden gebouwd.” Hiervoor zijn vergunningen vereist, maar door recente stikstofuitspraken van de rechter kunnen die nu amper worden afgegeven. „Vanuit het Rijk is een geborgd maatregelenpakket nodig om perspectief te bieden voor vergunningverlening voor bouwactiviteiten”, aldus Koning. „Ondertussen zitten we zeker niet stil. We werken samen met gemeenten door aan de ruimtelijke inpassing van woningbouwplannen waarvoor we nu nog geen vergunning kunnen afgeven.”