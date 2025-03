Europarlementariër Strik ‘extreem teleurgesteld’ over asielplan

Binnenland

Het voorstel van de Europese Commissie voor strengere terugkeerregels van afgewezen asielzoekers is voor de Nederlandse Europarlementariër Tineke Strik (GroenLinks-PvdA) volstrekt onvoldoende. De echte problemen worden volgens haar niet aangepakt. Ze is dan ook „extreem teleurgesteld” in het voorstel dat Eurocommissaris Magnus Brunner (Migratie) later dinsdag presenteert. Europarlementariërs van BBB en NSC reageren positiever.