De Fokker werd in december 1945 gevonden door Amerikaanse militairen in een boerenschuur in Vilsbiburg, op zo’n 90 kilometer ten noordoosten van München. Toen was nog niet duidelijk dat het om een Nederlands toestel ging. Bij restauratiewerkzaamheden in 1980 werden Nederlandse kenmerken gevonden op het vliegtuig.

Inmiddels staat vast dat het om een Nederlands vliegtuig gaat. Er volgt nog wel meer onderzoek. Zo moet nog worden vastgesteld wat het toestel heeft gedaan tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Duidelijk is wel dat het vliegtuig met de registratie D-28 tijdens de oorlog uit Nederland is verdwenen, om deel uit te gaan maken van het door Hermann Göring op te richten Luchtvaart Museum van het Duitse Rijk. De Fokker is tijdens de Eerste Wereldoorlog ontworpen.