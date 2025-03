„Dit laat de wereld zien dat deze regering bereid is haar eigen burger in de steek te laten en onze soevereiniteit en nationale waardigheid te verraden”, reageerde de vicepresident. „Dit is geen rechtvaardigheid. Dit is onderdrukking en vervolging.”

In het arrestatiebevel staat volgens Reuters dat Duterte wordt vervolgd voor de dood van zeker 43 mensen tussen 2011 en 2019, het jaar waarin de Filipijnen uit het ICC stapten. Het zou gaan om mensen die omkwamen tijdens zijn ‘oorlog tegen drugs’.

De 79-jarige Duterte was na zijn terugkeer uit Hongkong opgepakt op de luchthaven van Manilla. De rechtsgeldigheid van zijn aanhouding wordt momenteel aangevochten bij het Filipijnse hooggerechtshof.