De op twee na machtigste man van de partij, Zhao Leji, was afwezig bij de ceremonie. Volgens de vicevoorzitter had hij last gekregen van een luchtweginfectie. Het was voor het eerst sinds vele jaren dat er iemand als Zhao Leji uit de top van het politbureau van de partij verstek liet gaan op dit jaarlijkse ceremonieel.

Ook voor het eerst in vele jaren stijgt volgens de plannen het begrotingstekort van de Chinese regering naar een omvang van 4 procent van het bruto binnenlands product. De regering wil meer geld uitgeven, onder meer voor steun aan de vastgoed- en bankensectoren, aan meer onderwijs, de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie en het scheppen van banen. Ook wil Beijing weer veel meer aan defensie uitgeven. Het defensiebudget van omgerekend ongeveer 225 miljard euro gaat in de plannen 7,2 procent omhoog.