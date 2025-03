Greenpeace: veel zorgen om giftige stoffen na aanvaring Noordzee

Buitenland

Zorgen over lekkende brandstof bij de aanvaring op de Noordzee nemen toe, zegt Greenpeace. Maandag botsten een tanker met kerosine en een vrachtschip tegen elkaar voor de Engelse kust. „De vliegtuigbrandstof is in de buurt van een broedplaats voor bruinvissen in het water terechtgekomen en dit is giftig voor vissen en andere zeedieren”, zegt directeur Andy Palmen van Greenpeace Nederland. Ook is er nog onduidelijkheid over andere giftige stoffen die mogelijk vrijkomen.