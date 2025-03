DNB waarschuwt: te hoge inflatie mag niet nieuwe normaal worden

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldde dinsdag dat het dagelijks leven in februari gemiddeld 3,8 procent duurder was dan dezelfde maand vorig jaar. De Nederlandse inflatie wijkt hiermee duidelijk af van die elders in de eurozone. Vooral bij voedingsmiddelen, dranken en tabak was de prijsstijging op jaarbasis hier groter dan gemiddeld in de eurozone.

DNB waarschuwde in december al dat de inflatie in Nederland de komende jaren waarschijnlijk hoger blijft dan in het eurogebied als geheel. Dat komt onder meer doordat de lonen hier de laatste tijd nog vrij hard omhooggaan. Nu wijst de centrale bank er nog eens op dat de overheid via uitgaven en belastingen zelf ook invloed heeft op de inflatie. Zo kan een verhoging van de btw en accijnzen de inflatie aanjagen. „Daarom is het verstandig als de overheid in haar beleid rekening houdt met deze effecten”, aldus DNB.

Soms is het effect van een maatregel minder duidelijk. Een lagere loonbelasting kan bijvoorbeeld zorgen voor lagere productiekosten en daarmee voor lagere prijzen. Maar een lagere loonbelasting kan ook leiden tot hogere nettolonen en meer consumptie. Die hogere consumptie werkt volgens de deskundigen van DNB juist prijsopdrijvend.