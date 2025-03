Europese partijen willen bevroren Russisch geld naar Oekraïne

Ook de centrumrechtse Europese Conservatieven en Hervormers (ECH) zien het Russische geld graag naar Oekraïne gaan. „Het is genoeg om Oekraïne voor nog vijf jaar oorlog te kunnen steunen”, zei Europarlementariër Patryk Jaki. De Groenen spraken eveneens in het debat steun uit voor het vrijmaken van het Russische geld voor Oekraïne.

In het debat benadrukten de Europese fracties meerdere malen achter Oekraïne staan, maar zeiden ook dat de geopolitieke verhoudingen zijn veranderd sinds de Verenigde Staten hun militaire steun aan het land hebben gepauzeerd. Europa moet als het aankomt op defensie meer op eigen benen staan, vindt een meerderheid van het Europees Parlement.

Over het plan van commissievoorzitter Ursula von der Leyen, ReArm Europe, over miljarden voor EU-defensie en Oekraïne, is meer onenigheid. Centrumpartijen, zoals de Europese Volkspartij (EVP), de sociaaldemocraten en de liberale fractie Renew Europe, zien het plan als een goede eerste stap. Partijen aan de flanken zijn huiverig voor het investeren van zoveel miljarden in militaire defensie. De Linkse Fractie vindt het gek dat er miljarden beschikbaar zijn voor wapens, „maar niet voor salarissen en pensioenen”, zei Europarlementariër Marc Botenga.

„De planeet staat in brand en u wilt meer wapens. We hebben een plan nodig voor vrede, niet voor een groot leger”, zei Ewa Zajączkowska-Hernik van de uiterst rechtse groep Europa van Soevereine Naties (ESN).

Momenteel wordt de rente van de Russische tegoeden wel gebruikt voor hulp aan Oekraïne, maar niet de tegoeden zelf. Woensdag staat er een debat over de tegoeden gepland in het Europees Parlement.