Nissan vervangt topman na mislukken fusie met Honda

Nissan gaf in een korte verklaring aan dat de raad van bestuur Ivan Espinosa heeft geselecteerd als hoogste baas. De autofabrikant zei dat de leiderschapswijziging was doorgevoerd om de doelstellingen op de korte en middellange termijn te bereiken en het bedrijf klaar te stomen voor groei op de lange termijn. Verdere details over het vertrek van Uchida werden niet gegeven.

De nieuwe topman Espinosa begon in 2003 bij Nissan in Mexico en had verschillende functies in Zuidoost-Azië voordat hij in 2010 directeur werd voor Mexico en Latijns-Amerika.

Nissan en Honda lieten eind vorig jaar weten te kijken naar een fusie, waarmee de op twee na grootste autofabrikant ter wereld zou ontstaan. Samen hoopten ze beter opgewassen te zijn tegen de concurrentie uit China. De fusieplannen werden vorige maand echter afgeblazen, omdat Nissan zich naar verluidt niet kon vinden in de voorwaarden. Honda had voorgesteld om van Nissan een dochteronderneming te maken, in plaats van het oorspronkelijke plan om beide bedrijven samen te voegen in een nieuw bedrijf.

Het worstelende Nissan, dat vorig jaar duizenden banen schrapte na een forse winstdaling, zou na het afblazen van de fusie met Honda hard op zoek zijn naar een nieuwe partner. In de afgelopen weken werden in de media de Amerikaanse autofabrikant Tesla, de Amerikaanse investeringsmaatschappij KKR en de Taiwanese iPhone-maker Foxconn genoemd als mogelijke partners van Nissan. Ook zou Honda hebben aangegeven bereid te zijn om de fusieonderhandelingen nieuw leven in te blazen onder een andere Nissan-baas.