Buitenland

Amerikaanse en Oekraïense delegaties zijn in de Saudische stad Jeddah met elkaar in gesprek gegaan over de vraag hoe de oorlog in Oekraïne kan worden gestaakt of beëindigd. De bijeenkomst is de eerste op hoog niveau sinds president Volodymyr Zelensky in Washington eind februari in het openbaar ruzie kreeg met president Donald Trump.