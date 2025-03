Duterte eist opheldering over redenen voor aanhouding

Buitenland

De voormalige Filipijnse president Rodrigo Duterte heeft opheldering geëist over de reden van zijn aanhouding. „Wat is de wet en wat is de misdaad die ik heb begaan? Laat me nu de wettelijke grondslag zien voor mijn aanwezigheid hier”, zegt de politicus in een video die na zijn arrestatie is gedeeld op de sociale media van zijn dochter Veronica.