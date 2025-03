Terughoudendheid op Europese beurzen na koersval op Wall Street

De AEX-index op het Damrak noteerde in de ochtendhandel een fractie lager op 902,31 punten. De hoofdindex zakte een dag eerder 1 procent en raakte in de afgelopen drie weken bijna 5 procent aan waarde kwijt. De MidKap klom 0,3 procent tot 878,15 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs wonnen tot 0,5 procent. Londen bleef vrijwel onveranderd. Maandag daalden de Europese aandelenmarkten tot 1,9 procent.

ASMI, Besi en ASML toonden voorzichtig herstel en wonnen tot 1,1 procent. Maandag behoorden de chipbedrijven nog tot de grootste dalers in de AEX met verliezen tot ruim 6 procent. De banken ABN AMRO en ING stonden nu onderaan met minnen tot 1,1 procent. Chemicaliëndistributeur IMCD en uitzender Randstad gingen aan kop met winsten van 2,7 procent.

In de MidKap stond Air France-KLM onderaan met een verlies van 5,5 procent. De Frans-Nederlandse luchtvaartcombinatie had last van een winstalarm van zijn Amerikaanse branchegenoot Delta Airlines. De Spaanse krant El Confidencial meldde daarnaast dat Air France-KLM 300 miljoen euro heeft geboden voor een meerderheidsbelang in de Spaanse luchtvaartmaatschappij Air Europa. Flitshandelaar Flow Traders profiteerde van de onrust op de aandelenmarkten en steeg 2,7 procent.

In Frankfurt won Volkswagen 2 procent. De Duitse autofabrikant zag de winst afgelopen jaar flink dalen. De grootste autobouwer van Europa kampte onder meer met hoge productiekosten, reorganisatiekosten en een hevige concurrentie in China. Hoewel VW minder auto’s afleverde, nam de omzet licht toe. Voor dit jaar rekent het bedrijf op een omzetgroei tot 5 procent.

De olieprijzen gingen licht omhoog. Door de zorgen over de afzwakkende economie daalden de olieprijzen maandag nog naar het laagste niveau in zes maanden. Een vat Amerikaanse olie werd nu 0,3 procent duurder op 66,24 dollar. Brentolie kostte 0,4 procent meer op 69,54 dollar per vat. De euro was 1,0899 dollar waard, tegen 1,0840 dollar een dag eerder.