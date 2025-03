Eind vorig jaar bedroeg het belegd vermogen in Europese niet-financiële bedrijven 97 miljard euro, tegenover 293 miljard euro in Amerikaanse bedrijven. Bij alle beleggingen, inclusief bijvoorbeeld staatsobligaties en beleggingen in financiële instellingen, investeren pensioenfondsen wel meer in Europa dan in de Verenigde Staten.

Het verschil wordt onder meer verklaard door de grotere omvang van Amerikaanse bedrijven. Deze hebben een gezamenlijke beurswaarde van ongeveer 54.000 miljard dollar, tegenover 12.000 miljard dollar voor Europese bedrijven. DNB merkt op dat de beleggingen van pensioenfondsen in Europese bedrijven juist relatief hoog zijn, gezien het verschil in marktomvang.

De investeringen in Amerikaanse aandelen leveren de pensioenfondsen veel op. Het koersrendement was de afgelopen vijf jaar gemiddeld 14 procent, tegenover 7 procent op Europese aandelen. Dat komt volgens DNB onder meer door goed presterende Amerikaanse techfondsen en de sterke dollar.

ABP belegt ook niet meer in autofabrikant Tesla. Het ambtenarenfonds is anders gaan beleggen en hecht naast rendement ook waarde aan klimaat, biodiversiteit, mensenrechten en goed bestuur, liet bestuursvoorzitter Harmen van Wijnen onlangs weten. Hierdoor vielen in totaal negenhonderd bedrijven af van de lijst ondernemingen waarin het fonds investeert.

Op die keuze van ABP is ook kritiek. Zo stelde oud-minister Ronald Plasterk onlangs in een column dat het de kerntaak van pensioenfondsen is om het rendement op een stabiele manier te maximaliseren. Hij noemde wat ABP doet „activistisch beleggen” en betoogde dat het pensioenfonds politiek neutraal moet zijn.