Een ruime meerderheid (86 procent) vindt het belangrijk om zeggenschap te hebben. Voor zes op de tien starters is meer zeggenschap over hun woning een belangrijke reden om naar een koopwoning te verhuizen. Bijna de helft van de koopwoningbezitters vindt dat de overheid zich nu al te veel mengt in hun woningzaken.

Bij het herstellen van funderingsproblemen komt een opvallende tweedeling onder huiseigenaren naar voren. Van de koopwoningbezitters met een woning gebouwd na 1980 vindt 29 procent dat de overheid het herstellen van de fundering mag opleggen. Van de woningbezitters met een woning van voor 1980 vindt slechts 19 procent dit. Zij hebben liever dat de overheid herstel stimuleert, maar niet oplegt. „Het is opvallend dat de groep die het meest waarschijnlijk funderingsproblemen heeft en dus wat overheidsbemoeienis kan gebruiken, daar het meest afwijzend tegenover staat”, aldus ING.

Woningbezitters tonen meer begrip voor bemoeienis van de overheid op het vlak van veiligheid. Slechts 11 procent wijst maatregelen op dit vlak af. De helft vindt dat de overheid maatregelen zoals brand- en bouwvoorschriften mag opleggen. „Ook regels rondom bewoning waaronder opkoopbescherming en bewoningseisen kunnen op relatief brede steun rekenen”, zeggen de economen.