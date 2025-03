Prijzen voeding en recreatie stuwen inflatie in februari

De prijzen van voeding zorgden voor een stijging van de inflatie. Voedingsmiddelen waren vorige maand 3,8 procent duurder dan in dezelfde maand het jaar daarvoor. In januari waren de voedingsprijzen 3,1 procent hoger. De grotere prijsstijging kwam voornamelijk door hogere prijzen van vlees en brood- en graanproducten. Ook de prijsstijgingen van recreatie en cultuur en woonproducten zoals meubels droegen bij aan de stijging van de inflatie.

Op maandbasis stegen de consumentenprijzen in februari met 1,1 procent vergeleken met januari. De Nederlandse inflatie op basis van de Europese rekenmethode kwam vorige maand uit op 3,5 procent. In januari was dat 3 procent. De Europese rekenmethode is iets anders dan die van het CBS. Bij de binnen de Europese Unie afgesproken methode om de inflatie te meten, wordt geen rekening gehouden met de kosten voor het wonen in een eigen woning. De inflatie in de eurozone nam af van 2,5 procent in januari naar 2,4 procent in februari.

De inflatie in Nederland ligt al geruime tijd boven het gemiddelde van de eurozone. Met name bij voedingsmiddelen, dranken en tabak was in februari de prijsstijging op jaarbasis in Nederland groter dan gemiddeld in de eurozone. Zo werden voeding, dranken en tabak in Nederland vorige maand 7,4 procent duurder, vergeleken met een prijsstijging van 2,7 procent in het eurogebied. Ook namen de prijzen van andere goederen en van diensten in Nederland in een jaar tijd harder toe dan in de eurozone.