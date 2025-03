Brokstukken van drones zijn neergekomen in de districten Ramenskoje en Domodedovo, op respectievelijk 40 en 50 kilometer ten zuidoosten van het Kremlin. Sobjanin meldt dat er geen berichten zijn van schade of gewonden. Het vliegverkeer op de Moskouse vliegvelden Domodedovo en Zjoekovski werd stilgelegd om de aanvallen.

Internationale media konden de berichten over de volgens Sobjanin „grootschalige aanval” niet verifiëren. Op beelden die de Russische zender RT, tot voor kort bekend als Russia Today, op X deelt, is een explosie bovenop een flatgebouw te zien. Volgens RT zou het gaan om een Oekraïense drone in de regio Moskou.

Een van de grootste Oekraïense droneaanvallen op Moskou was in november vorig jaar, toen er ruim dertig drones richting de stad vlogen.

Oekraïne gebruikt al langer drones om aanvallen uit te voeren op infrastructuur in Rusland. Oekraïne heeft niet gereageerd op de berichten. Kyiv doet dat zelden als het gaat om aanvallen op doelen in Rusland.