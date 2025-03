De tekst werd in juni 2020 op het voetpad geschilderd, dat toen ook werd omgedoopt tot Black Lives Matter Plaza. Ook op talrijke andere plekken in de Verenigde Staten werd destijds met kunst op straat stilgestaan bij de dood van George Floyd. De Amerikaanse president Donald Trump wil een einde maken aan diversiteitsbeleid en zou het gemunt hebben op het beschilderde voetpad, aldus The New York Times.

Vanuit de Republikeinse partij werd gedreigd om federale steun ter waarde van miljoenen aan Washington, een overwegend Democratische stad, stop te zetten als de beschildering niet werd weggehaald en het plein niet zou worden hernoemd. De burgemeester van Washington, Muriel Bowser, noemde de beschildering vorige week „heel belangrijk voor ons en onze geschiedenis”. Maar, zei ze ook: „We moeten er nu voor zorgen dat onze inwoners en onze economie overleven.”

Of de beschildering onder druk van het Witte Huis is weggehaald, wilde Bowser tegenover verslaggevers niet zeggen. „Maar ik wil wel kwijt dat er mensen zijn die het niet leuk vonden.”

Voorbijgangers lieten maandag aan persbureau AFP weten teleurgesteld te zijn dat de tekst van het voetpad verdwijnt. „Het is geschiedenis en nu zeggen ze in feite dat het niet is gebeurd”, aldus een Afro-Amerikaanse vrouw. „Je vraagt je af wat de volgende stap is. De zwarte geschiedenis maakt voor hen blijkbaar niets uit”, zei een ander, verwijzend naar het Witte Huis.