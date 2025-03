Schepen voor Britse kust na twaalf uur nog in brand

Er zijn nog veel vragen over de toedracht van het ongeluk voor de kust van het Britse Hull, aldus de BBC. De Solong, die onderweg was naar Rotterdam, botste op de Stena Immaculate, die daar voor anker lag. Een bemanningslid van de tanker zei dat het vrachtschip „vanuit het niets” op hen botste.

Een ervaren kapitein, Nigel Bassett, legde aan de BBC uit dat er „iets moet zijn misgegaan”. Onderzoek moet uitwijzen wat dat is. „Normaliter zijn schepen bestand tegen botsingen dankzij een dubbele wand die de vracht beschermt”, aldus de kapitein.

De tanker vervoerde kerosine voor het Amerikaanse leger. Een deel daarvan is in de Noordzee gelekt. Aan boord van het vrachtschip Solong was uiterst giftig natriumcyanide, aldus de BBC. Het is nog onduidelijk of de stof in zee terecht is gekomen.

De kustwacht redde 36 bemanningsleden. Een persoon wordt vermist, de zoektocht naar dit bemanningslid is maandagavond gestopt.