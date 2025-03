Kustwacht stopt met zoektocht naar vermist bemanningslid Noordzee

Buitenland

De Britse kustwacht is maandagavond gestopt met de zoektocht naar het enige vermiste bemanningslid na de botsing tussen twee schepen op de Noordzee. „Na een uitgebreide zoekactie is het bemanningslid helaas niet gevonden”, aldus een woordvoerder van de kustwacht tegenover de BBC. De overige 36 bemanningsleden van de twee schepen zijn door de kustwacht gered. Een persoon is naar het ziekenhuis gebracht.