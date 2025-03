Mensen ondervonden maandag gedurende de dag problemen met het socialemediaplatform. Zo lukte het niet om nieuwe posts te laden. Op storingswebsite Allestoringen.nl waren duizenden meldingen binnengekomen over X. Ook bij de internationale storingsmeldsite Downdetector liep het aantal meldingen over problemen met het platform hard op, tot meer dan 40.000.

„Er was en is nog steeds een enorme cyberaanval tegen X. We worden elke dag aangevallen, maar dit was uitgevoerd met veel capaciteit. Ofwel is er een grote, gecoördineerde groep en/of een land bij betrokken”, zei Musk eerder op de dag in een bericht op het platform.

De miljardair kocht X, voorheen bekend als Twitter, voor 44 miljard dollar in 2022. De topman verlaagde het personeelsbestand van het bedrijf met ongeveer 80 procent, van 7500 medewerkers, naar 1300 werknemers. X kreeg sinds de overname door Musk met verschillende grote storingen te maken.

Onlangs waren er hevige protesten in de VS tegen de taskforce Department of Government Efficiency (DOGE) van Musk. Die probeert in opdracht van president Donald Trump de bureaucratie terug te dringen, wat heeft geleid tot het verlies van veel ambtenarenbanen. Ook werden er showrooms van Tesla vernield door vandalen. Musk is de topman van het elektrische automerk.