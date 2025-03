Verkoopgolf op Wall Street, slechtste dag voor Nasdaq sinds 2022

De Dow-Jonesindex eindigde 2,1 procent lager op 41.911,71 punten. De S&P 500-index verloor 2,7 procent op 5614,56 punten en de Nasdaq ging 4 procent omlaag tot 17.468,33 punten. Daarmee beleefde de techgraadmeter de slechtste beursdag sinds 2022.

In de VS is afgelopen zondag de zomertijd ingegaan. Dat is drie weken eerder dan in Nederland. Wall Street opent en sluit daardoor in de komende weken een uur eerder dan gebruikelijk.

Beleggers vrezen al weken dat hogere Amerikaanse importheffingen op veel buitenlandse goederen de economische groei zullen aantasten en de inflatie aanwakkeren. Volgens Amerikaanse banken werd de verkoopgolf van de afgelopen weken versterkt door geautomatiseerde, algoritmisch gedreven aandelenverkopen. Deze agressieve manier van aandelen dumpen neemt nu echter af, zeggen de zakenbanken TD Securities en Citigroup.

Deze week kijken beleggers vooral uit naar het Amerikaanse inflatiecijfer, dat woensdag wordt bekendgemaakt. Dat cijfer speelt een belangrijke rol bij het rentebesluit van de Fed. De centrale bank vergadert volgende week over de rente.

Tesla kreeg maandag een koersverlies te verwerken van 15,4 procent. De elektrische autofabrikant raakte vorige week al 10 procent aan waarde kwijt door tegenvallende verkopen. Technologiebedrijven als MicroStrategy, Microchip en Marvell verloren tot bijna 17 procent.

Cryptobeurs Coinbase kelderde 17,6 procent. Op de cryptomarkten werd vorige week al teleurstellend gereageerd op de aankondiging van Trump om de digitale munten bitcoin, ether, XRP, solana en cardano op te nemen in een Amerikaanse strategische reserve van cryptovaluta. De reserve wordt gefinancierd door munten die in beslag zijn genomen door de Amerikaanse overheid.

Door de zorgen over de afzwakkende economie daalde de olieprijs naar het laagste niveau in zes maanden. De prijs voor een vat Amerikaanse olie zakte met 1,6 procent tot 65,96 dollar.