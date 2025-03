Surinamer Ramdin gaat Organisatie van Amerikaanse Staten leiden

Buitenland

De Surinaamse minister van Buitenlandse Zaken Albert Ramdin (66) is in Washington gekozen tot secretaris-generaal van de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS), een bundeling van 34 landen in Zuid- en Noord-Amerika. Het is voor het eerst dat een land uit het Caribisch gebied de organisatie leidt. Ook is het voor het eerst een niet-Spaanstalig land.