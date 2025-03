Stichting vreest brandstof Nederlandse kust na botsing Noordzee

Van Galen vindt het een zorgwekkende situatie, die een milieuramp kan worden. „We gaan zien of de brand snel bedwongen kan worden. Het is belangrijk dat zo weinig mogelijk brandstof in de zee komt”, aldus de directeur.

Als olie in zee komt, heeft dit directe gevolgen voor het zeeleven. „Denk bijvoorbeeld aan vogels, vissen en zeezoogdieren”, legt Van Galen uit. „Als een vogel helemaal onder de olie zit, kan hij zijn drijfvermogen kwijtraken. Dan kan hij zinken en verdrinken.” Ook plankton kan last hebben van lekkende brandstof.

De aanvaring is volgens Van Galen een direct gevolg van toenemende drukte op de Noordzee. Hij heeft de laatste vijf jaar meerdere incidenten met schepen gezien. „De Noordzee is een van de drukste zeeën ter wereld”, zegt de directeur. „Met zoveel scheepsbewegingen per jaar is veiligheid op zee enorm belangrijk. Ook bijvoorbeeld om botsingen met installaties op zee te voorkomen.”