Één gewonde naar ziekenhuis na botsing schepen op Noordzee

Buitenland

Na de botsing tussen een olietanker en een vrachtschip voor de kust van Engeland is één opvarende naar het ziekenhuis gebracht, zegt de regionale afgevaardigde in het parlement, Graham Stuart na een gesprek met de minister van Transport. 36 anderen zijn in veiligheid gebracht, aldus Stuart. Daarmee zijn volgens Stuart alle opvarenden van beide schepen aan land, schrijven BBC en Sky News.