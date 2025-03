Heinen: extra defensie-uitgaven uit eigen begroting betalen

Binnenland

Minister Eelco Heinen van Financiën vindt dat de EU meer aan defensie moet uitgeven, maar blijft erbij dat de lidstaten dat via hun eigen begrotingen moeten regelen. Dat kan volgens Heinen op twee manieren: bezuinigen of belastingverhoging, zei hij voor het begin van de vergadering van EU-ministers van Financiën in Brussel. Hij wilde niet zeggen of hij daar in de Voorjaarsnota concrete voorstellen voor gaat doen.