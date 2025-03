Hoe Trump het broze evenwicht tussen PVV, VVD, NSC en BBB verstoort

Het kabinet maakt voor volgend jaar 3,5 miljard vrij voor hulp aan Oekraïne. Dat meldde premier Schoof vorige week. PVV en BBB leken verrast. „Hoewel het ook gespeelde verrassing kan zijn”, geeft Jakko Gunst aan. In de podcast neemt hij de luisteraar mee in een uitvoerige uiteenzetting over de verhoudingen in de Tweede Kamer ten aanzien van die steun en wat daaraan vooraf ging.

Een uitdaging voor Schoof zijn de begrotingsregels waar Nederland mee te maken heeft. Om de begrotingsschuld niet te ver te laten oplopen, moet op de extra uitgaven aan defensie worden gelet. Daarom is nu afgesproken dat extra uitgaven aan militair materieel buiten beschouwing mogen blijven bij de begrotingstekorten waar de Europese landen mogelijk mee te maken kunnen krijgen.

Jakko: „Wat betreft de toekomst weet premier Schoof, ook vanuit zijn vroegere werk als coördinator terrorismebestrijding alles over nationale en internationale bedreigingen. Hij kan redelijk inschatten wat de lijn van president Trump in de komende maanden gaat worden. En wat daarvan de consequenties zijn voor de veiligheid van Nederland. Als PVV en BBB hem naar zijn smaak iets te hinderlijk voor de voeten blijven lopen, of hem doorlopend dwarsbomen, zullen er toch wat indringende gesprekken gevoerd gaan worden. Waarbij Schoof ze de vraag zal voorleggen wat ze willen: De veiligheid van Nederland op één zetten, of blijven strijden voor een half procentje koopkracht en een kleine lastenverlichting hier en daar?”