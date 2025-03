UWV opnieuw de fout in met arbeidsongeschiktheidsuitkeringen

UWV denkt dat het om „een paar procent” van de mensen gaat bij wie de afgelopen anderhalf jaar een uitkering is vastgesteld. De precieze omvang en schade moet de komende weken met een onderzoek duidelijk worden. De verkeerde berekening geldt voor uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid zoals de WIA, bij zwangerschap zoals de WAZO en bij de Ziektewet.

Bij UWV werden afgelopen jaar ook al fouten ontdekt bij de berekening van onder meer de WIA, werkloosheidsuitkering WW en de Wajong. Alleen al bij de WIA leidde dat tot tienduizenden gedupeerden. Volgens een woordvoerder is de oorzaak nu anders.

UWV moest in november 2023 nieuwe inflatiecijfers van het CBS doorvoeren om de uitkeringen vast te stellen. Dat lukte niet in het computersysteem, waardoor de instantie een tijdelijke werkwijze hanteerde. Hierbij zijn de verschillen van enkele tienden van procenten ontstaan.

Halverwege deze maand kan het computersysteem de cijfers wel automatisch doorvoeren, waardoor het probleem voor de toekomst is verholpen. Gedupeerden van de afgelopen anderhalf jaar, en mogelijk ook daarvoor, zijn hier niet direct bij geholpen. „Zij zijn onderdeel van het onderzoek en als er nadelige gevolgen zijn, gaan we dat herstellen. In welke vorm is nog niet duidelijk”, zegt een woordvoerder.

Zowel minister Eddy van Hijum (Sociale Zaken) als UWV-bestuurslid Johanna Hirscher „betreurt deze situatie zeer”. Beiden staan stil bij de onzekerheid die dit oproept bij mensen. „De afwijkingen zijn klein, maar kunnen in enkele gevallen een groot gevolg hebben wanneer mensen rond de 35 procent of 80 procent arbeidsongeschikt zijn bevonden”, zegt Hirscher in een persbericht.

Mensen die de afgelopen anderhalf jaar voor net iets minder dan 35 procent arbeidsongeschikt zijn verklaard, liepen door de berekenfout mogelijk onterecht een gedeeltelijke uitkering mis. Mensen die daardoor ten onrechte onder de 80 procent bleven, hadden een volledige uitkering moeten krijgen.