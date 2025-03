Wall Street zakt door onzekerheid rond handelsbeleid Trump

Economie

De aandelenbeurzen in New York gingen maandag verder omlaag, na de flinke koersverliezen van vorige week. De markten bleven in de greep van de aanhoudende onzekerheid rond de importheffingen van president Donald Trump. Beleggers vrezen dat de hogere Amerikaanse tarieven op veel buitenlandse goederen de economische groei zullen aantasten en de inflatie aanwakkeren. In een interview dat zondag werd uitgezonden wist Trump die zorgen niet weg te nemen. Zo reageerde de president op een vraag over de mogelijkheid van een recessie in de VS door te zeggen dat de economie een „periode van transitie” doormaakt.