Britse kustwacht rukt uit na aanvaring op Noordzee, alle opvarenden geëvacueerd

Volgens de Amerikaanse logistieke firma Crowley, de beheerder en mede-eigenaar van de tanker Stena Immaculate, vervoert dat schip vliegtuigbrandstof. Bij de botsing zou een laadtank beschadigd zijn geraakt, waardoor de brandstof het schip uit vloeit.

De 37 opvarenden van beide schepen zijn aan land gebracht, meldt de BBC. Aan de kust stonden ambulances klaar om gewonden te vervoeren, maar volgens de lokale autoriteiten hoefde maar één persoon te worden opgenomen in het ziekenhuis.

De Stena Immaculate, is een van de tien schepen die zijn aangewezen om het Amerikaanse leger van brandstof te voorzien in geval van een gewapend conflict of een noodsituatie. Dat betekent dat het vaartuig snel zou kunnen worden opgeroepen. Er zijn geen tekenen dat het daar op dit moment mee bezig was. Volgens Britse media lag het schip zelfs stil op het moment van de botsing.

Het is nog niet duidelijk waardoor de botsing kon gebeuren. Volgens de Britse weerdienst was het zicht tijdens de aanvaring slecht door mist en laaghangende wolken.