Na 85 jaar een bombardement van gedichten op Rotterdam

Binnenland

Op Rotterdam dalen op 14 mei, precies 85 jaar na het Duitse bombardement, 100.000 gedichten neer. Dat laat Poetry International weten. Het gaat om een editie van Bombing of Poems, een oorspronkelijk Chileens initiatief dat eerder in vergelijkbare vorm werd uitgevoerd in andere door oorlog getekende steden (Berlijn, Dubrovnik, Guernica, Londen, Milaan en Warschau).