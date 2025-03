Zelensky herhaalt voor gesprek in Saudi-Arabië dat Kyiv vrede wil

„Oekraïne is op zoek naar vrede sinds de eerste seconde van deze oorlog”, aldus Zelensky, die maandag afreist naar Saudi-Arabië voor een ontmoeting met kroonprins Mohammed bin Salman. Een dag later spreekt een Oekraïense delegatie in dat land met Amerikaanse diplomaten over een einde aan de oorlog en een grondstoffendeal tussen beide landen. Onder meer de Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio komt naar Jeddah. Zelensky zegt zelf niet aanwezig te zijn bij die gesprekken.

De Amerikaanse president Donald Trump heeft Zelensky er na hun ruzie in het Witte Huis van beschuldigd dat hij geen vrede zou willen. De Amerikanen zouden nu in Saudi-Arabië willen uitvinden of Kyiv bereid is tot een „realistische” oplossing. „Je kunt niet zeggen ‘ik wil vrede’ en ‘ik weiger compromissen te sluiten’”, zei een Amerikaanse functionaris tegen persbureau Reuters.