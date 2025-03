Plein in Leiden stroomt vol actievoerende studenten en docenten

Binnenland

In Leiden en Den Haag is maandag de estafettestaking in het hoger onderwijs begonnen. Na een kleinere actiebijeenkomst in Den Haag stroomde het Garenmarktplein in Leiden aan het einde van de ochtend vol met honderden stakende studenten, docenten en andere onderwijsmedewerkers. Veel actievoerders zijn verbonden aan de Universiteit Leiden en de Hogeschool Leiden. Ook landelijke organisaties doen mee aan het protest.