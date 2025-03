Zwitserse private bank koopt meerderheid beleggingsbank Saxo

Vorig jaar werd bekend dat Saxo Bank de Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs had ingehuurd om een verkoop te onderzoeken. Topman en medeoprichter Kim Fournais van Saxo Bank behoudt zijn belang van bijna 30 procent in het beleggingsplatform dat in 2019 de Nederlandse onlinebroker BinckBank overnam. Saxo Bank heeft dus ook veel klanten in Nederland.

In totaal heeft Saxo Bank bijna 1,3 miljoen klanten en een beheerd vermogen van meer dan 114 miljard euro. De beleggingsbank werd in 1992 opgericht. In 2017 verliet medeoprichter Lars Seier Christensen de bank en verkocht hij zijn belang van bijna 26 procent aan Geely. Bij die deal werd Saxo Bank gewaardeerd op ruim 1,3 miljard euro.

Het beheerd vermogen van familiebedrijf J. Safra Sarasin bedraagt volgens persbureau Bloomberg ongeveer 247 miljard dollar. Volgens de private bank biedt de overname van Saxo Bank nieuwe mogelijkheden voor uitbreiding. Fournais verwelkomt J. Safra Sarasin als nieuwe meerderheidseigenaar en zegt dat daarmee de „ideale partner” voor de lange termijn is gevonden voor Saxo Bank.

Begin dit jaar kreeg Saxo Bank nog boetes van in totaal 1,6 miljoen euro van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) voor de slordige administratie van klantgegevens bij BinckBank. Volgens de toezichthouder waren de fouten in de administratie zo ernstig dat het soms niet eens zeker was van wie bepaalde beleggingen of geldbedragen waren. Saxo Bank moest daar als rechtsopvolger van de broker voor boeten.