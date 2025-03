Zwak begin van 2025 voor Duitse export

Economie

De Duitse export is aan het begin van dit jaar gezakt, mede door een lagere uitvoer van Duitse goederen naar China en de Verenigde Staten. Volgens het federale statistiekbureau Destatis ging de totale exportwaarde van Duitse producten in januari met 2,5 procent omlaag tot 129,2 miljard euro in vergelijking met een maand eerder. Duitsland kampt al langer met een zwakkere buitenlandse vraag naar bijvoorbeeld Duitse auto’s en bedrijfsmachines.