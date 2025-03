Prop. De Mots bevestigd als predikant in hervormd Noordhorn-Saaksum

In de ochtend ging ds. E. de Mots, vader van prop. De Mots, voor. Tekst van de preek was 2 Timotheüs 2:1: „Gij dan, mijn zoon, word gesterkt in de genade, die in Christus Jezus is.”

Aan de handoplegging bij de bevestiging werd deelgenomen door ds. De Mots, ds. N. Noorlander, ds. G.D. Kamphuis, ds. C.H. Bijl, ds. J.J. Mulder, ds. M. Krooneman, ds. A. van der Werf, ds. L.M. Jongejan jr., ds. M. Bos en de ouderlingen H. van der Meij en K. Tempel. Hierna zong de gemeente de nieuwe predikant Psalm 134:3 toe.

Bij de intrededienst was burgemeester A. van der Tuuk van de gemeente Westerkwartier aanwezig. Voorafgaande aan de intrede hielden consulent ds. Noorlander en K. de Vries, voorzitter van de modaliteitsring Ommelanden, een toespraak. Ds. F. Pierik sprak ds. H.H. de Mots toe namens de werkgemeenschap en W. Telintel als vicevoorzitter van de kerkenraad.

Ds. De Mots hield zijn preek over Efeze 6:18-20.

Prop. De Mots werd in oktober beroepbaar gesteld binnen de Protestantse Kerk in Nederland. De hervormde gemeente te Noordhorn-Saaksum was vacant sinds het vertrek van ds. M. Krooneman in juli 2023.