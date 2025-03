Betaalbedrijf Adyen bij stijgers op Damrak na koopadvies

De AEX-index op het Damrak noteerde kort na opening van de markt 0,2 procent lager op 909,78 punten. De MidKap klom 0,2 procent tot 884,74 punten. De beurs in Londen daalde 0,2 procent en Parijs won 0,1 procent. De DAX in Frankfurt klom een fractie, ondanks een verdere daling van de Duitse export in januari. De productie van de Duitse industrie liet in januari op maandbasis wel een stijging zien.